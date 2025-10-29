Подавший в суд на Киркорова бизнесмен захотел забрать часть реки у Моргенштерна*

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в Минэкологии Подмосковья требование об изъятии участка береговой полосы реки Малая Истра, прилегающего к владениям рэпера Моргенштерна*. Об этом «Известиям» сообщил сам предприниматель.

«Я сверил координаты, оказалось, что, действительно, участок, испрашиваемый мной, прилегает к территории иностранного агента Алишера Моргенштерна*. Ему в срочном порядке нужно перенести баню за пределы береговой полосы», — цитирует его газета.

Рыськов подтвердил, что основанием для заявления стал ролик, в котором музыкант демонстрирует свою баню у реки. Предприниматель потребовал в срочном порядке перенести постройку за пределы береговой полосы, сославшись на принадлежность Моргенштерна* к иностранным агентам.

Ранее Рыськов обратился в Красногорский суд с иском к Филиппу Киркорову о признании недействительной сделки по приобретению береговой полосы Москвы-реки площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Истец утверждает, что участок был незаконно приватизирован еще в 2003 году, а артист, оформивший на него ипотеку в 2014 году, за 11 лет возвёл там различные строения, включая теннисный корт и хозяйственные объекты.

