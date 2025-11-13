В Минстрое нашли способ, как снизить долги россиян за коммуналку

Минстрой России намерен ускорить процесс погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), придав электронным платёжкам юридический статус. Разработанный законопроект призван систематизировать работу по снижению общего объёма задолженности. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Долги россиян за услуги ЖКХ — это важный источник средств для финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Необходимо обеспечить возврат этих денег в экономику ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний», — сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в Совете Федерации.

Первый зампредседателя Совфеда Владимир Якушев отметил, что государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), функционирующая около десяти лет, стала единым ресурсом для порядка 14 миллионов россиян. Однако, по замечаниям из регионов, система нуждается в доработке.

Файзуллин сообщил, что с 1 марта 2026 года ГИС ЖКХ будет содержать сведения по каждому дому в стране. Кроме того, Минстрой внедрит механизм электронного платёжного документа, что будет способствовать сокращению задолженности россиян за тепло-, водоснабжение и водоотведение, которая на данный момент составляет 415 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги теперь запрещено включать расходы, не предусмотренные 154-й статьёй Жилищного кодекса РФ. К таким необязательным платежам относятся, в частности, обслуживание домофонов, установка шлагбаумов, страхование жилья, монтаж систем видеонаблюдения и охранных систем, а также приобретение уборочного инвентаря и моющих средств.