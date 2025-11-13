Россия и США
13 ноября, 14:13

Адвокат объяснил, почему Моргенштерну* запретили въезд в Литву

Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / morgen_shtern

Власти Литвы ввели десятилетний запрет на въезд в страну для рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна*. Причины столь жёсткого решения официально не разглашаются, однако адвокат Сергей Жорин, ранее сотрудничавший с артистом, не исключает, что власти страны просто пытаются ограничить всё, связанное с Россией.

«Моргенштерн* по-прежнему популярен среди русскоязычной аудитории — возможно, именно это и стало одной из причин такого решения. Мне трудно понять, как артист может представлять угрозу безопасности целой страны, и с этой точки зрения запрет выглядит странно», — отметил юрист в интервью порталу «Страсти».

На Моргенштерна* пожаловались в СК за попытку перепродать арестованную землю
На Моргенштерна* пожаловались в СК за попытку перепродать арестованную землю

Напомним, литовские власти на 10 лет запретили рэперу Моргенштерну* въезд на территорию республики. Артист был внесён в список нежелательных лиц. Ему также запрещено давать концерты на территории Литвы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

