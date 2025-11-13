Орский НПЗ приостановил переработку сырья из-за ремонта

Орский нефтеперерабатывающий завод с 10 ноября приостановил переработку нефтяного сырья. Об этом сообщил источник «Коммерсанта».

По его данным, ремонтные работы на одном из технологических объектов завода затянулись. Как уточнил собеседник издания, 11 ноября работы шли в ограниченном режиме «из-за неблагоприятных внешних факторов».

«На данный момент ведутся пусконаладочные работы, возобновление переработки ожидается на текущей неделе», — заявил источник.

Орский НПЗ (ПАО «Орскнефтеоргсинтез») входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Мощность завода составляет 5,76 млн тонн нефти в год, а за 2024 год он переработал 4,19 млн тонн сырья.