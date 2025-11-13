Франция сняла с Павла Дурова ограничения на передвижение

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы», — сказано в материале агентства .

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции. Всё началось с его ареста в аэропорту Парижа в августе прошлого года, а смягчение меры пресечения до разрешения на поездки в Дубай последовало лишь в июне. Власти Франции подозревают Дурова в недостаточной модерации платформы и отказе от сотрудничества с правоохранительными органами. Круг потенциальных обвинений широк — от преступлений, связанных с терроризмом и наркотиками, до мошенничества.Позиция бизнесмена остается неизменной: он считает обвинения несостоятельными. При этом на допросе в декабре он признал рост доли противоправного контента и необходимость принятия мер.