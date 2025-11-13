Франция сняла с Павла Дурова ограничения на передвижение
Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
Оcнователь Telegram Павел Дуров добился отмены судебного контроля, который запрещал ему покидать Францию. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.
«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы», — сказано в материале агентства.
По словам судебного источника, Дуров идеально соблюдал все предписания, что и стало основанием для снятия ограничений.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции. Всё началось с его ареста в аэропорту Парижа в августе прошлого года, а смягчение меры пресечения до разрешения на поездки в Дубай последовало лишь в июне. Власти Франции подозревают Дурова в недостаточной модерации платформы и отказе от сотрудничества с правоохранительными органами. Круг потенциальных обвинений широк — от преступлений, связанных с терроризмом и наркотиками, до мошенничества.Позиция бизнесмена остается неизменной: он считает обвинения несостоятельными. При этом на допросе в декабре он признал рост доли противоправного контента и необходимость принятия мер.
