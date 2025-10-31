Россия и США
31 октября, 19:08

В Telegram появилась игра о побеге Дурова из французской тюрьмы

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Cооснователь Telegram Павел Дуров репостнул пост об игре, в которой он убегает из французской тюрьмы и «отбивается» от разных сомнительных личностей. Публикация появилась в его телеграм-канале.

Трейлер игры по побег Павла Дурова из французских застенков. Видео © Telegram / Pavel Durov

«Кто-то сделал игру про то, как я сбегаю из французской тюрьмы, отбиваясь по пути от всяких мутных персонажей. Попробуйте!» написал он.

При этом, по словам Дурова, он не имеет никакого отношения к разработке этой игры и узнал о ней совсем недавно. Проект называется «Тотальный глюк».

Ранее Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon, предназначенной для безопасных и приватных вычислений с использованием искусственного интеллекта. Проект Cocoon (Confidential Compute Open Network) будет работать на базе GPU-майнеров, которые будут вознаграждаться в Toncoin. Это позволит разработчикам получить доступ к доступным ИИ-инструментам, а пользователям — взаимодействовать с ИИ анонимно. Полный запуск Cocoon ожидается в ноябре 2025 года.

