Где деньги, Дуров? Ирина Болгар прервала молчание новым гневным постом о несправедливости

Бывшая возлюбленная бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар прервала долгое затишье новым постом в соцсетях о своих детях. По её словам, на их содержание приходится тратить деньги, а звёздный отец ими не делится.

Летом Павел Дуров составил завещание, где указал, что наследство его дети получат лишь спустя 30 лет после его смерти. Такая новость не понравилась Ирине Болгар, но выплеснуть «на бумагу» свой гнев она решила только сейчас.

По её словам, на содержание детей нужны деньги уже сейчас, а не через 30 лет после смерти их отца.

«Теперь Павел Дуров больше не обеспечивает детей и публично отрицает, что когда-либо был со мной парой, но наши дети помнят дом и годы, которые мы прожили в семье», — написала она.

Она рассказала небольшую историю, в которой на первый взгляд даже присутствует сюжет. Видите ли, дверь от квартиры, где Ирина живёт со своими детьми, имеет кодовый замок, хотя сама она всегда предпочитала пользоваться ключом.

«Мы живём в этой квартире больше двух лет — с тех пор, как пришлось внезапно съехать из дома в начале 2023 года. Я сняла первое место, которое нашла, чтобы дать детям крышу над головой», — отметила Болгар.

По её словам, там даже не было мебели, поэтому спать всем приходилось до поры до времени на купленных по дороге надувных матрасах. Всё это время она всецело посвящала себя заботе о детях. Видимо, Ирина была настолько погружена в материнство, что даже не замечала все эти годы до недавнего момента, что у входной двери, которую она каждый раз открывает ключом, есть ещё и кодовый замок.

А ещё Болгар рассказала, что вчера они с детьми вернулись из отпуска. Видимо, с деньгами всё не так уж туго, ведь ей удаётся ещё и оплачивать им музыкальные кружки и спортивные секции.