Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 08:52

Новым владельцем квартиры бывшей Дурова в Петербурге стал осудивший СВО рэпер

SHOT: Рэпер Booker купил квартиру бывшей возлюбленной Павла Дурова в Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fedyabooker

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fedyabooker

Новым владельцем квартиры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которая ранее принадлежала Ирине Болгар, стал 30-летний рэпер Фёдор Booker Игнатьев, сообщает SHOT. Исполнитель, известный по батлу со Славой КПСС, продолжает жить и выступать в России.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Квартира в доме 1917 года, ранее принадлежавшая экс-возлюбленной Павла Дурова, обошлась Игнатьеву примерно в 15,5 млн рублей. Доходы на покупку он получил от концертов и продажи мерча.

Рэпер известен тем, что в 2022 году осудил СВО, но вскоре лично поехал в Херсон, чтобы эвакуировать четырёх человек и передать ₽1,5 млн на помощь местным жителям. В августе 2024 года он провёл благотворительный концерт с участием друга Славы КПСС, собранные средства направили на гуманитарную помощь в Курской области. До конца года в рамках тура у Booker запланированы выступления в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд
Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

Напомним, что вчера, 2 октября, бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар, продала свою трёхкомнатную квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге площадью 96,2 м². Объект был приобретён рэпером Booker (Фёдором Игнатьевым) за 15,5 млн рублей, хотя осенью 2024 года квартира выставлялась на продажу за 18 млн. Ранее доля в недвижимости принадлежала также сестре и сводному брату Болгар.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar