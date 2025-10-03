Новым владельцем квартиры бывшей Дурова в Петербурге стал осудивший СВО рэпер

Новым владельцем квартиры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которая ранее принадлежала Ирине Болгар, стал 30-летний рэпер Фёдор Booker Игнатьев, сообщает SHOT. Исполнитель, известный по батлу со Славой КПСС, продолжает жить и выступать в России.

Фото © Telegram / SHOT

Квартира в доме 1917 года, ранее принадлежавшая экс-возлюбленной Павла Дурова, обошлась Игнатьеву примерно в 15,5 млн рублей. Доходы на покупку он получил от концертов и продажи мерча.

Рэпер известен тем, что в 2022 году осудил СВО, но вскоре лично поехал в Херсон, чтобы эвакуировать четырёх человек и передать ₽1,5 млн на помощь местным жителям. В августе 2024 года он провёл благотворительный концерт с участием друга Славы КПСС, собранные средства направили на гуманитарную помощь в Курской области. До конца года в рамках тура у Booker запланированы выступления в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

