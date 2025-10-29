Россия и США
29 октября, 15:56

Дуров объявил о скором запуске децентрализованной сети с ИИ и TON

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о скором запуске децентрализованной сети Cocoon, предназначенной для безопасных и приватных вычислений с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на выступление Дурова на форуме в Дубае.

Проект Cocoon, расшифровывающийся как Confidential Compute Open Network, предназначен для безопасного и приватного выполнения задач искусственного интеллекта (ИИ). Сеть будет работать на базе GPU-майнеров, которые будут вознаграждаться в Toncoin. Это позволит разработчикам получить доступ к доступным ИИ-инструментам, а пользователям – взаимодействовать с ИИ анонимно.

Полный запуск Cocoon ожидается в ноябре 2025 года.

А ранее сообщалось, что Илон Маск запустил «Грокипедию» как альтернативу «Википедии». Пока доступна версия 0.1, которая может функционировать с ошибками, но бизнесмен уверен, что даже в таком виде «Грокипедия» лучше «Википедии».

Наталья Демьянова
