28 октября, 03:19

Илон Маск запустил «Грокипедию» как альтернативу «Википедии»

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американская компания xAI, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, запустила новый интернет-ресурс «Грокипедия», который по замыслу создателя, должен составить конкуренцию «Википедии». Об этом сообщил в соцсети X Илон Маск.

«Grokipedia.com версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в 10 раз лучше, но даже в версии 0.1 она, на мой взгляд, лучше Википедии», — написал Маск.

На 05:50 мск база данных «Грокипедии» содержит 885 279 статей. Как отмечает The Washington Post, структура записей напоминает привычную «Википедию», однако ресурс выглядит компактнее, внутренние механизмы работы менее прозрачны, а подбор и подача демонстрирует выраженный правый уклон. В качестве источников «Грокипедия» выдаёт официальные ресурсы, но большую долю составляют публикации СМИ.

Напомним, 2 октября Илон Маск заявил о разработке альтернативы «Википедии» под названием «Грокипедия», которая будет создана на базе искусственного интеллекта его компании xAI. По словам предпринимателя, новая платформа знаний станет существенным улучшением по сравнению с «Википедией», которую он обвинил в политической предвзятости и левой направленности.

