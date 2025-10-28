Маск грозит уходом из Tesla, если ему не выплатят «астрономическую» компенсацию

Председатель совета директоров автопроизводителя Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров: если они не одобрят компенсационный пакет почти на $1 трлн Илону Маску, он может покинуть компанию. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на её письмо инвесторам.

Денхолм подчеркнула, что Маск незаменим для будущего Tesla, так как компания вышла за рамки автомобильного бизнеса и сосредоточилась на таких прорывных направлениях, как полный автопилот и робототехника (Optimus). Однако предложение о выплате, которое должны одобрить акционеры до 5 ноября, встретило сопротивление. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать «против», назвав сумму «астрономической». Кроме того, группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей начала кампанию против пакета, ссылаясь на ущерб репутации бренда из-за политической активности Маска.

Однако Денхолм настаивает, что вопрос заключается не столько в компенсации, сколько во влиянии. Она пояснила, что генеральный директор Tesla стремится получить достаточный контроль над компанией, чтобы, по его словам, «не допустить негативного сценария с искусственным интеллектом» и обезопасить мир от «армии роботов». Одобрение пакета позволит Маску увеличить долю в Tesla примерно до 25%, чего он публично требовал в прошлом году.

Ранее Маск анонсировал создание армии человекоподобных роботов Optimus. По его словам, компания Tesla намерена организовать производственную линию, способную выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно. Как заявил предприниматель, прототип робота третьего поколения может быть готов в начале 2026 года. При этом он уточнил, что для достижения целевых показателей по объёмам выпуска потребуется определённое время. Глава Tesla предположил, что в перспективе могут быть разработаны более совершенные версии роботов — Optimus 4 и Optimus 5, объём выпуска которых может достигнуть десятков миллионов экземпляров.