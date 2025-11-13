Назван лучший работодатель в нефтяной отрасли по версии РБК

«Газпром нефть» стала лучшей среди компаний нефтяного сектора в рейтинге работодателей РБК–2025. Исследование охватило более 100 российских организаций, которые оценивались по репутации, уровню социальной ответственности, эффективности бизнеса и степени внедрения инноваций.

Эксперты отметили условия труда, программы профессионального развития, инвестиции в кадровый потенциал и условия труда. Компания реализует крупные промышленные проекты и использует современные технологические решения, включая цифровые инструменты для управления производством.

Сотрудникам она предлагает корпоративные программы обучения, комфортные условия работы, в том числе на производственных площадках, и комплексную систему поддержки, которая включает программу заботы о здоровье.

Согласно внутренним опросам, большинство сотрудников положительно оценивают условия и возможности развития внутри компании.

Об обновлённом рейтинге российских работодателей за 2025 год Life.ru подробно рассказывал ранее. Число участников исследования заметно увеличилось: в анкетировании приняли участие 381 компания общей численностью 3,9 млн сотрудников — на 85% больше по сравнению с прошлым годом. К участию допускались все коммерческие организации со штатом от 50 человек, а дополнительный опрос прошли 153,8 тыс. работников из вошедших в список компаний.

Итоговый рейтинг составлен на основе пяти групп критериев, включая условия труда, бизнес-результаты и внедрение инноваций, показатели социальной ответственности, деловую репутацию и оценку самих сотрудников — уровень зарплат, соцпакет, возможности карьерного роста и готовность рекомендовать работодателя.