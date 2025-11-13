Глава МИД Польши заявил, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Соответствующее заявление он сделал на международной конференции по безопасности.

«Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — констатировал Сикорский.

Польский министр охарактеризовал продолжающуюся активность России в балтийских водах как «плохую новость», назвав действия Москвы враждебными по отношению к Европе и Западу. Полная интеграция региона в структуры НАТО позволяет альянсу усилить военное присутствие в этом стратегически важном районе.

Ранее сообщалось, что НАТО усилит наблюдение в регионе Балтийского моря после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Дании, которые нарушили работу аэропортов. В сообщении утверждается, что альянс намерен проводить «ещё более усиленное наблюдение» за ситуацией в регионе, для чего направит в Балтику дополнительные средства, включая платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны.