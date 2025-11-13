Сотрудники убили директора, который заставил их делать по 500 отжиманий

На судебном разбирательстве по делу об убийстве калифорнийского предпринимателя Тушара Атре всплыли новые детали о том, как он обращался с подчинёнными. Один из обвиняемых рассказал, что руководитель заставлял сотрудников выполнять сотни отжиманий, прежде чем они могли получить честно заработанные деньги. Об этом сообщил журнал People.

Особенно показателен инцидент августа 2019 года: двое работников потеряли ключи от служебного автомобиля, после чего Атре удержал из их зарплаты 600 долларов и велел им сделать 500 отжиманий. Спустя два месяца предпринимателя похитили прямо из дома в Санта-Крузе. Его тело позже нашли в горах — на нём были следы ножевых ранений и огнестрельное ранение в голову. Следствие выяснило, что убийство произошло на ранчо Summit Road.

Аресты подозреваемых — Стивена Линдси, братьев Калеба и Куртиса Чартерсов и их сообщника Джошуа Кампса — произошли через семь месяцев. Все четверо обвиняются в похищении и убийстве. Следствие полагает, что изначально преступники хотели ограбить работодателя, но дело приняло оборот личной мести.

