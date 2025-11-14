Россия и США
14 ноября, 00:34

Мошенники стали выманивать данные у школьников под видом врачей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Star Stock

В Нижнем Новгороде зафиксирован новый способ мошенничества, при котором злоумышленники притворяются школьными врачами, чтобы выманить у детей конфиденциальные данные. О необычном случае рассказал главный редактор МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

«Кибермошенники под видом школьного медика сегодня выманили код у подростка из нижегородской школы», — написал Никонов. По его словам, преступники напрямую связались с одним из учеников, представились работником медкабинета и под благовидным предлогом убедили подростка сообщить им секретный код.

Никонов подчеркнул, что подобные действия являются классическим признаком мошенничества, поскольку настоящие врачи никогда не звонят и не пишут детям напрямую.

Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Под предлогом проверки некой задолженности аферисты заставляют перейти по ссылке и ввести в онлайн-форму пароль из СМС, выданный под видом «кода подтверждения».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
