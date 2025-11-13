Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 19:14

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал Мельниченко.

В администрации добавили, что в целях безопасности ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

Российские средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря
Российские средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря

Ранее в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области пострадал мужчина. Он получил баротравму, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи в Октябрьской больнице его планируют доставить в областную клиническую больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar