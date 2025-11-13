Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 18:22

Российские средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские системы ПВО за вечер уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушная цель была нейтрализована над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в публикации.

Иран испытал новый дрон «Шахед-161» с реактивным двигателем
Иран испытал новый дрон «Шахед-161» с реактивным двигателем

Ранее украинский беспилотник атаковал город Льгов в Курской области. Один из дронов попал в жилой дом на улице Пржевальского, второй был сбит над территорией сахарного завода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar