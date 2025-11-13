Российские средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Российские системы ПВО за вечер уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушная цель была нейтрализована над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в публикации.
Ранее украинский беспилотник атаковал город Льгов в Курской области. Один из дронов попал в жилой дом на улице Пржевальского, второй был сбит над территорией сахарного завода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
