Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о существовании реальной угрозы тотального блэкаута, при котором без электроснабжения может остаться вся территория страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Экс-министр отметил, что энергосистема сначала разделится на части, после чего произойдёт полное отключение электроэнергии. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского назначить деполитизированных специалистов, которые обеспечат бесперебойную работу энергетического комплекса.

«Всё, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан», — сказал он.

Ранее аналогичные опасения высказывал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов, который предупреждал о сложной для украинцев зиме с температурой в жилых помещениях от 5 до 10 градусов и частыми отключениями электричества.

На Западе заявляют, что грядущая зима может стать переломным моментом в конфликте на Украине. Снижение температур вынудит Незалежную готовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб. Возможности сторон конфликта по обеспечению себя ресурсами кардинально различаются.