Сборная Франции разгромила Украину и вышла на ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно победила команду Украины со счётом 4:0 в домашнем матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе досрочный выход в финальную часть турнира. Дублем в матче отметился Килиан Мбаппе, забивший на 55-й и 83-й минутах, также мячи на свой счёт записали Майкл Олисе и Уго Экитике.

Победа позволила французской сборной, имеющей в активе 13 очков, возглавить группу D за тур до окончания отборочного цикла. Команда Украины с 7 очками разделяет вторую позицию со сборной Исландии, сохраняя теоретические шансы на попадание в стыковые матчи. Сборные сыграют между собой уже 16 ноября. Франция стала 29-й национальной командой, гарантировавшей себе участие в предстоящем мировом первенстве.

