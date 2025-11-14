Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 03:23

Вучич в Париже обсудил с Макроном пути урегулирования конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время визита в Париж обсуждал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном пути урегулирования конфликта на Украине.

«Обсуждали ситуацию на Украине. И верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру», – приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Кроме того, Вучич рассказал о техническом сотрудничестве Будапешта с Парижем. Он сообщил, что обсуждал с французским лидером возможность сборки вертолётов Airbus Н125 и Н145 в Сербии. Президент добавил, что до 15 декабря будет подписан коммерческий договор о строительстве первой линии метро в Белграде французской компанией Alstom, чтобы через 2,5-3 года проект был завершён.

«Мы полны решимости»: Макрон объявил о планах по усилению давления на Россию
«Мы полны решимости»: Макрон объявил о планах по усилению давления на Россию

Ранее Life.ru писал, что Александр Вучич предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Президент Сербии отметил, что напряжённость в регионе растёт, и перспектива крупного конфликта становится всё более реальной. По его оценке, все стороны уже активно готовятся к возможным событиям и укрепляют свои вооружённые силы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar