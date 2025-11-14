ПВО отразила атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

Силами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака в северных районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ходе ночного дежурства были уничтожены и подавлены беспилотные летательные аппараты над территорией Каменского, Чертковского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Боковского и Миллеровского районов. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Также враг пытался атаковать Саратовскую область. В результате налёта беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове.