ПВО отразила атаку БПЛА в шести районах Ростовской области
Силами противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака в северных районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В ходе ночного дежурства были уничтожены и подавлены беспилотные летательные аппараты над территорией Каменского, Чертковского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Боковского и Миллеровского районов. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Также враг пытался атаковать Саратовскую область. В результате налёта беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове.
