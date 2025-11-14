Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 07:24

Ряд поездов в Крым и из него задерживаются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Несколько поездов в Крым и обратно задерживаются на время от 1,5 до 4,5 часа. Об этом сообщили в перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Наибольшие отставания наблюдаются у поезда Санкт-Петербург – Севастополь (4 часа) и Симферополь – Москва (4,5 часа). Другие составы, включая рейсы Москва – Севастополь и Кисловодск – Симферополь, задерживаются на 2–2,5 часа. Поезда Адлер – Симферополь и Москва – Симферополь отстают на полтора часа.

Время задержек может также меняться в пути, пассажиров информируют начальники поездов.

Число закрытых ночью аэропортов в России выросло до 11
Число закрытых ночью аэропортов в России выросло до 11

А ранее Life.ru сообщал, что в США из-за шатдауна сорвались тысячи авиарейсов. Причиной срыва расписания стала нехватка авиадиспетчеров, многие из которых перестали выходить на работу из-за приостановки финансирования федеральных ведомств.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar