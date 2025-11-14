Ряд поездов в Крым и из него задерживаются

Несколько поездов в Крым и обратно задерживаются на время от 1,5 до 4,5 часа. Об этом сообщили в перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Наибольшие отставания наблюдаются у поезда Санкт-Петербург – Севастополь (4 часа) и Симферополь – Москва (4,5 часа). Другие составы, включая рейсы Москва – Севастополь и Кисловодск – Симферополь, задерживаются на 2–2,5 часа. Поезда Адлер – Симферополь и Москва – Симферополь отстают на полтора часа.

Время задержек может также меняться в пути, пассажиров информируют начальники поездов.

А ранее Life.ru сообщал, что в США из-за шатдауна сорвались тысячи авиарейсов. Причиной срыва расписания стала нехватка авиадиспетчеров, многие из которых перестали выходить на работу из-за приостановки финансирования федеральных ведомств.