14 ноября, 07:32

На певца Александра Серова подали в суд из-за детей

Александр Серов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

На певца Александра Серова подали в суд из-за воспитания детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Пока неизвестно, кто именно подал иск и какие конкретно требования содержатся в заявлении.

Параллельно с судебным процессом выяснилось, что у Серова есть действующее индивидуальное предпринимательство в творческой сфере. Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», певец официально зарегистрирован как ИП с основным видом деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».

Официально 74-летний народный артист признаёт только одного ребёнка — дочь Мишель, родившуюся в браке с Еленой Стебеневой.

Ранее Life.ru писал, что раскрыта внешность экс-любовницы Аскольда Запашного, родившей ему внебрачного сына. Диана (так зовут женщину) раньше была воздушной гимнасткой в цирке.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
