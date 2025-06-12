«Должны уйти со сцены»: Серов накинулся на молодых артистов и дал им один совет

Певец Александр Серов стал участником музыкального проекта «Поймай меня, если сможешь». Там он устроил скандал, набросившись на молодых артистов. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слёз» был раздражён волнением начинающих звёзд на сцене.

В беседе с ведущим программы Владимиром Маркони о волнении начинающих артистов в непредвиденных ситуациях перед публикой прозвучал неожиданный и жёсткий ответ от Серова: он призвал молодых не мучиться, а уйти со сцены. Никто из окружения певца не ожидал такого высказывания.

«Ну как не так?! Взять и уйти со сцены!» — выкрикнул Серов.

Столь радикальное предложение вызвало неоднозначную реакцию. Даже Александр Панайотов, один из его коллег по цеху, не удержался от ироничного комментария, назвав совет «гениальным». Смех, прокатившийся по залу, показал, что зрители были застигнуты врасплох столь откровенным высказыванием от признанного мастера.