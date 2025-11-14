Захарова высмеяла Зеленского после призыва Мерца заблокировать поток молодых украинцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора прямо попросил Владимира Зеленского не допускать въезда в ФРГ молодых украинских мужчин. Беседа привлекла внимание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обеспечьте, чтобы молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в большом количестве, а служили своей стране. Они нужны там», — сказал Мерц. Канцлер также пояснил, что в Германии для беженцев создадут такие условия, чтобы «стимулы к работе были больше, чем стимул оставаться на социальном обеспечении».

Захарова с иронией предположила, как на самом деле развивался разговор.

«Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и ещё понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», — написала она в своём телеграм-канале.