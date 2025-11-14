Россияне теряют более 1 трлн рублей ежегодно из-за уловок магазинов с ценниками

Потребители в России всё чаще выражают недовольство тем, как торговые сети пытаются замаскировать повышение стоимости товаров, используя нечестные методы формирования цен и вводящие в заблуждение приёмы оформления ценников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение Союза потребителей России (СПРФ) к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Согласно информации, предоставленной СПРФ, уменьшение размера, веса или количества товаров в упаковке с целью скрыть реальное подорожание (шринкфляция) обходится российским гражданам в сумму до 1 триллиона рублей ежегодно. Именно из-за этой практики на прилавках появляются упаковки яиц по 9 штук, молочная продукция в пакетах объёмом 0,9 литра и т.п.

В своём обращении представители общественности предлагают ввести обязательное указание цены продукции в пересчёте на стандартные единицы измерения, такие как килограмм, литр или десяток. Кроме того, предлагается установить единый формат оформления ценников, чтобы ограничить возможности продавцов для обмана покупателей.

По данным СПРФ, только за второй квартал 2025 года средний вес упаковок с отечественными товарами сократился на 3%, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем.

А ранее россиянам объяснили, можно ли есть продукты в магазине до оплаты. В Роскачестве уточнили, что попробовать товар до его оплаты допустимо, если покупатель сохраняет упаковку и совершает оплату на кассе.