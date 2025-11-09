В Роскачестве рассказали, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

В Роскачестве разъяснили, при каких условиях допустимо употребление продуктов в магазине до момента их оплаты на кассе. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве пояснили, что попробовать товар до его оплаты допустимо, если покупатель сохраняет упаковку и совершает оплату на кассе. В противном случае, действия покупателя могут быть расценены сотрудниками магазина как мелкое хищение.

Представители Роскачества также напомнили о других правилах для покупателей. В частности, при расхождении цены на кассе с ценой, указанной на ценнике в торговом зале, покупатель вправе потребовать продажу товара по цене, указанной в торговом зале. Интересы потребителей в данном случае защищены законом «О защите прав потребителей», который обязывает торговые точки предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, включая его стоимость.

Ранее эксперты Роскачества поделились рекомендациями по выбору искусственной ёлки, которая прослужит не менее 10 лет. По словам специалистов, необходимо учитывать конструкцию, маркировку и материалы изготовления. При визуальном осмотре следует обратить внимание на целостность конструкции, надежность креплений игольчатого покрытия. Эксперты советуют отдавать предпочтение моделям с металлическим каркасом. Важным критерием является маркировка, на которой должны быть указаны данные производителя, дата выпуска, состав материалов и условия эксплуатации. Для искусственных деревьев со встроенными электрогирляндами необходимо наличие знака EAC, подтверждающего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.