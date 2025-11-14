Россия и США
14 ноября, 08:11

Казахстан подтвердил штатную транспортировку нефти после атаки на Новороссийск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ketanof

Казахстан продолжает поставлять нефть в Россию по двум ключевым маршрутам в обычном режиме. Об этом заявило Министерство энергетики республики после атаки украинских БПЛА на Новороссийск.

По данным ведомства, приём и транспортировка казахстанской нефти по системам «Атырау — Самара» и «Актау — Махачкала» идут без каких-либо ограничений. В министерстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Поводом для заявления стал инцидент с возгоранием на нефтетерминале «Шесхарис» в порту Новороссийска. Как ранее сообщили власти, пожар возник из-за падения обломков беспилотника и был успешно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Терминал «Шесхарис» — один из крупнейших на Чёрном море, через него проходит, в том числе казахстанская нефть на экспорт. Маршруты «Атырау — Самара» и «Актау — Махачкала» являются важными артериями для транспортировки казахстанских энергоносителей.

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА
