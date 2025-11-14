В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА
В городе Новороссийске Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации после ночного налёта БПЛА на регион. Об этом в телеграм-канале написал местный градоначальник Андрей Кравченко.
«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введён режим ЧС», — заявил мэр.
Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
