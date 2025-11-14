Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:45

Раскрыта неожиданная реакция на пересадку человеку почки свиньи

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ходе многолетних исследований трансплантации почек генетически модифицированных свиней человеку учёные сделали неожиданное открытие. Оказалось, что в отторжении органов участвует не только иммунная система реципиента, но и свиные иммунные клетки, содержащиеся в самом пересаживаемом органе. Об этом сообщает ABC.

«Когда мы говорим об отторжении донорских органов, мы обычно фокусируемся на иммунной реакции пациента. Наши наблюдения показали, что в этой реакции участвует и сам пересаживаемый орган», — пояснили исследователи.

Свиные клетки врождённого иммунитета активно реагируют на окружающие ткани человека, что значительно усложняет процесс приживления.

За четыре года в США было проведено десять операций по пересадке свиных почек, каждая из которых позволила усовершенствовать методику. Профессор Монтгомери отметил, что команда научилась успешно обращать вспять процесс отторжения с помощью комбинации иммуносупрессивных препаратов, не допуская необратимого повреждения почек. Это открывает перспективы для решения проблемы дефицита донорских органов.

По данным Национального фонда почек США, более 101 000 американцев нуждаются в пересадке почки, но только 17 000 человек ежегодно получают донорский орган. Ксенотрансплантация может стать решением этой проблемы в ближайшие годы.

Это рекорд: Мужчина почти девять месяцев прожил с почкой, пересаженной от свиньи
Это рекорд: Мужчина почти девять месяцев прожил с почкой, пересаженной от свиньи
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 42-летняя женщина успешно родила здорового сына, Святослава, после пересадки почки и поджелудочной железы. Мальчик появился на свет весом 2960 граммов и ростом 49 сантиметров.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar