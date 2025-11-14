Раскрыта неожиданная реакция на пересадку человеку почки свиньи

В ходе многолетних исследований трансплантации почек генетически модифицированных свиней человеку учёные сделали неожиданное открытие. Оказалось, что в отторжении органов участвует не только иммунная система реципиента, но и свиные иммунные клетки, содержащиеся в самом пересаживаемом органе. Об этом сообщает ABC.

«Когда мы говорим об отторжении донорских органов, мы обычно фокусируемся на иммунной реакции пациента. Наши наблюдения показали, что в этой реакции участвует и сам пересаживаемый орган», — пояснили исследователи.

Свиные клетки врождённого иммунитета активно реагируют на окружающие ткани человека, что значительно усложняет процесс приживления.

За четыре года в США было проведено десять операций по пересадке свиных почек, каждая из которых позволила усовершенствовать методику. Профессор Монтгомери отметил, что команда научилась успешно обращать вспять процесс отторжения с помощью комбинации иммуносупрессивных препаратов, не допуская необратимого повреждения почек. Это открывает перспективы для решения проблемы дефицита донорских органов.

По данным Национального фонда почек США, более 101 000 американцев нуждаются в пересадке почки, но только 17 000 человек ежегодно получают донорский орган. Ксенотрансплантация может стать решением этой проблемы в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 42-летняя женщина успешно родила здорового сына, Святослава, после пересадки почки и поджелудочной железы. Мальчик появился на свет весом 2960 граммов и ростом 49 сантиметров.