Это рекорд: Мужчина почти девять месяцев прожил с почкой, пересаженной от свиньи

Невероятный срок – почти девять месяцев – прожил Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира с пересаженной ему свиной почкой, которая была генетически модифицирована. Это стало рекордом, но, к сожалению, как пишет Wired, почку пришлось удалить, потому что она начала отказывать.

«Орган профункционировал почти девять месяцев, дольше, чем предыдущие трансплантированные свиные органы», — говорится в публикации.

По информации издания, Эндрюс более двух лет находился на гемодиализе из-за проблем с почками. Поскольку его редкая группа крови затрудняла поиск подходящего человеческого донора, 25 января ему была пересажена генетически модифицированная свиная почка. Несмотря на успешное преодоление отторжения и многомесячную работу органа, 23 октября его пришлось удалить из-за развивающейся почечной недостаточности.