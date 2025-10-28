Это рекорд: Мужчина почти девять месяцев прожил с почкой, пересаженной от свиньи
Невероятный срок – почти девять месяцев – прожил Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира с пересаженной ему свиной почкой, которая была генетически модифицирована. Это стало рекордом, но, к сожалению, как пишет Wired, почку пришлось удалить, потому что она начала отказывать.
«Орган профункционировал почти девять месяцев, дольше, чем предыдущие трансплантированные свиные органы», — говорится в публикации.
По информации издания, Эндрюс более двух лет находился на гемодиализе из-за проблем с почками. Поскольку его редкая группа крови затрудняла поиск подходящего человеческого донора, 25 января ему была пересажена генетически модифицированная свиная почка. Несмотря на успешное преодоление отторжения и многомесячную работу органа, 23 октября его пришлось удалить из-за развивающейся почечной недостаточности.
В настоящее время мужчина вновь вернулся к диализу и ожидает пересадку человеческой почки. Тем не менее биотехнологическая компания eGenesis считает операцию успешной, а госпиталь Massachusetts General Hospital намерен провести ещё одну подобную трансплантацию до конца года.
