Синоптик: Завтра утрром москвичи увидят за окном побелевшую землю
Тишковец: Ярко-розовое небо над Москвой предвещает резкое похолодание
Обложка © Life.ru
Необычные розово-фиолетовые оттенки неба, которые москвичи заметили на рассвете в пятницу, стали следствием освещения высококучевых облаков первыми лучами солнца и отражения этого свечения от нижних слоисто-кучевых облаков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, столь «зловещая» гамма — не просто красивое явление, а признак смены погодной парадигмы.
«Завтра поутру постучит зима — москвичи увидят за окном побелевшую землю», — предупредил он.
В городе уже действует жёлтый уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что большая часть территории России (80%) уже укрыта снежным покровом. Снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.
