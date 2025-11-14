Синоптик: Завтра утрром москвичи увидят за окном побелевшую землю

Необычные розово-фиолетовые оттенки неба, которые москвичи заметили на рассвете в пятницу, стали следствием освещения высококучевых облаков первыми лучами солнца и отражения этого свечения от нижних слоисто-кучевых облаков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, столь «зловещая» гамма — не просто красивое явление, а признак смены погодной парадигмы.

«Завтра поутру постучит зима — москвичи увидят за окном побелевшую землю», — предупредил он.

В городе уже действует жёлтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что большая часть территории России (80%) уже укрыта снежным покровом. Снегом занесло уже все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Не отстаёт и европейская часть страны: снег лёг в Северо-Западном федеральном округе.