14 ноября, 09:19

Социолог заявил о серьёзных силах в Европе, желающих сближения с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

В Европе существуют серьёзные политические силы, заинтересованные в нормализации отношений с Россией. Об этом заявил социолог Дмитрий Соин, отметив, что эти голоса намеренно блокируются русофобскими кругами.

В разговоре с радио Sputnik эксперт пояснил, что инициатива сейчас сосредоточена в руках «евролиберальных сил и неотроцкистов», которые не допускают альтернативные точки зрения во властные структуры. В качестве примера прорыва такой информационной блокады Соин привёл недавнее интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, показавшее возможность работы «по горизонтали» с европейскими сообществами.

Показательным примером таких сил может служить предстоящий визит в Россию делегации партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13 по 16 ноября. Как сообщил депутат Бундестага Райнер Ротфусс, цель поездки — укрепление контактов и обмен мнениями с российскими политиками, что подтверждает наличие в Европе запроса на диалог, о котором говорил социолог.

