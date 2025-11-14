Россия и США
14 ноября, 09:14

Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Китай пообещал Японии «высокую цену» за любое вмешательство в тайваньский вопрос. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Он призвал Токио «извлечь уроки из собственной истории» и не рисковать, вступаясь за Тайбэй. «Япония потерпит сокрушительное поражение от железной воли Народно-Освободительной армии Китая (НОАК)», — сказал Цзян Бинь.

Поводом для жёсткой реакции стали слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Она допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, что вынудит Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

Тайвань считает себя суверенным государством, однако Китай рассматривает остров как свою провинцию и заявляет о курсе на «мирное воссоединение». Любые попытки иностранных государств вмешаться в этот вопрос Пекин рассматривает как угрозу своему суверенитету.

МИД КНР отказался комментировать предложение «отрубить голову» премьеру Японии
Никита Никонов
