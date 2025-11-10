Россия и США
10 ноября, 11:19

МИД КНР отказался комментировать предложение «отрубить голову» премьеру Японии

Обложка © ТАСС / JESSICA LEE / ЕРА

Пекин воздержался от комментариев по поводу резких высказываний своего дипломата в адрес японского премьера, связанных с тайваньским вопросом. Генеральный консул КНР Сюэ Цзянь допустил жёсткое заявление, пообещав «отрубить голову» Санаэ Такаити в ответ на его комментарии о статусе Тайваня. На ситуацию отреагировал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга.

«Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в социальных сетях», — сказал Линь Цзянь.

Дипломатический представитель КНР выразил уверенность в том, что власти Японии проявят необходимую рассудительность и не станут подменять истинные ценности ложными. Он призвал японскую сторону отказаться от бездоказательных претензий и безосновательных обвинений. Кроме того, китайская сторона заявила о своей глубокой озабоченности и категорическом неприятии заявлений господина Такаити относительно Тайваня.

Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне
Ранее Life.ru писал, что Япония предприняла дипломатический шаг, призвав европейские и азиатские страны бойкотировать торжества в Китае по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Через свои посольства Токио выразил позицию, что мероприятия в Пекине чрезмерно сконцентрированы на истории и носят «антияпонский характер», и предложил воздержаться от отправки высокопоставленных делегаций.

Вероника Бакумченко
