Регион
24 августа, 16:54

Япония призвала страны игнорировать юбилейный парад победы в Пекине

Kyodo: Токио призвал страны не участвовать в параде победы над Японией в Пекине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Prokhorov

Японское правительство через дипломатические каналы обратилось к азиатским и европейским странам с просьбой воздержаться от участия в торжествах и военном параде, которые пройдут в Китае 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Через свои посольства и другие представительства за рубежом Япония предостерегала другие страны от участия в китайских памятных мероприятиях, утверждая, что они чрезмерно сосредоточены на прошлом и носят «антияпонский характер». В связи с этим Токио призывает государства воздержаться от отправки в Пекин высокопоставленных делегаций, включая глав государств.
Китай готовится к проведению военного парада 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Китай с четырёхдневным рабочим визитом.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Япония
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
