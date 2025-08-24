Япония призвала страны игнорировать юбилейный парад победы в Пекине

Японское правительство через дипломатические каналы обратилось к азиатским и европейским странам с просьбой воздержаться от участия в торжествах и военном параде, которые пройдут в Китае 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Kyodo.