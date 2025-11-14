Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов за сутки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan
Мессенджер Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года, согласно данным, опубликованным на сайте Telegram.
С начала ноября заблокировано уже 2,8 миллиона таких ресурсов, а с начала года – 34,9 миллиона, включая 207 тысяч, связанных с террористической деятельностью. Причины столь масштабных мер Telegram не уточнил.
Отметим, что летом этого года Telegram массово блокировал каналы, уличенные в утечках данных и вымогательстве.
Минцифры России ранее опубликовало перечень российских онлайн-платформ, доступ к которым будет сохранён для пользователей даже при ограничениях мобильного интернета. В него включены социально значимые и популярные сервисы, такие как «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, а также официальные сайты президента и Правительства Российской Федерации.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.