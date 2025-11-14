Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

14 ноября, 09:31

Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Мессенджер Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года, согласно данным, опубликованным на сайте Telegram.

С начала ноября заблокировано уже 2,8 миллиона таких ресурсов, а с начала года – 34,9 миллиона, включая 207 тысяч, связанных с террористической деятельностью. Причины столь масштабных мер Telegram не уточнил.

Отметим, что летом этого года Telegram массово блокировал каналы, уличенные в утечках данных и вымогательстве.
Минцифры России ранее опубликовало перечень российских онлайн-платформ, доступ к которым будет сохранён для пользователей даже при ограничениях мобильного интернета. В него включены социально значимые и популярные сервисы, такие как «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, а также официальные сайты президента и Правительства Российской Федерации.

