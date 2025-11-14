Американская исполнительница Карди Би стала матерью в четвёртый раз. Радостным известием звезда поделилась с поклонниками в социальных сетях.

«В моём мире появился новый малыш. Это ещё одна причина быть лучшей версией себя, ещё одна причина любить себя больше, чем что-либо или кого-либо ещё, чтобы я могла и дальше дарить своим малышам любовь, которую они заслуживают», — написала она.

Отцом стал 31-летний американский футболист Стефон Диггс. Пара официально подтвердила отношения в мае этого года. Карди также воспитывает троих детей от рэпера Offset — дочери Калче и Блоссом, а также сын Уэйв. Её возлюбленный, в свою очередь, уже воспитывает двух дочерей от разных женщин.

