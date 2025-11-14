Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 11:43

Карди Би стала матерью в четвёртый раз

Обложка © Getty Images / Taylor Hill

Обложка © Getty Images / Taylor Hill

Американская исполнительница Карди Би стала матерью в четвёртый раз. Радостным известием звезда поделилась с поклонниками в социальных сетях.

«В моём мире появился новый малыш. Это ещё одна причина быть лучшей версией себя, ещё одна причина любить себя больше, чем что-либо или кого-либо ещё, чтобы я могла и дальше дарить своим малышам любовь, которую они заслуживают», — написала она.

Отцом стал 31-летний американский футболист Стефон Диггс. Пара официально подтвердила отношения в мае этого года. Карди также воспитывает троих детей от рэпера Offset — дочери Калче и Блоссом, а также сын Уэйв. Её возлюбленный, в свою очередь, уже воспитывает двух дочерей от разных женщин.

«А вы ржали»: 41-летняя Валерия Гай-Германика стала бабушкой
«А вы ржали»: 41-летняя Валерия Гай-Германика стала бабушкой

А ранее российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева стала бабушкой и раскрыла имя внучки. Её 25-летняя дочь в этом году сочеталась браком, а уже осенью у пары появился малыш.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Карди Би
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar