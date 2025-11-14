Россия рассчитывает, что Соединённые Штаты воздержатся от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе Карибского бассейна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы.

По его словам, Москве важно, чтобы любые действия в отношении Каракаса осуществлялись строго в рамках международного права и не провоцировали дальнейшую нестабильность.

Напряжённость вокруг Венесуэлы усилилась после сообщений о возможном ужесточении позиции США в отношении Каракаса. Вашингтон ранее вводил санкции против венесуэльских властей и энергетического сектора, что неоднократно вызывало протесты со стороны официального Каракаса и его союзников. Россия традиционно поддерживает Венесуэлу, подчеркивая необходимость соблюдения суверенитета страны и недопустимость внешнего вмешательства. По мнению Москвы, резкие шаги США могут вновь дестабилизировать обстановку в регионе Карибского бассейна.