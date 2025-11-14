В Кремле сочли беспочвенной дискуссию о периоде охлаждения сим-карт

Суточная блокировка сим-карт после возвращения из-за границы не создаёт проблем россиянам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, дискуссия вокруг этого нововведения «абсолютно беспочвенная». Песков подчеркнул, что система уже отлажена и функционирует безупречно.

«Сейчас это стоит во главе угла», — добавил представитель Кремля, пояснив, что «период охлаждения» необходим в первую очередь для обеспечения безопасности.

Напомним, в России в целях безопасности ввели временное ограничение на использование мобильного интернета и СМС, так называемый 24-часовой «период охлаждения». Это происходит, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга. Для возобновления услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личности либо через авторизацию по предоставленной ссылке, либо путем обращения в колл-центр.