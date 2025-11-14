В Госдуме предупредили: Новая комиссия по пенсионным спорам не должна усложнять жизнь гражданам

В Госдуме выразили сомнения в эффективности законопроекта, который предлагает создать межведомственную комиссию для досудебного рассмотрения споров по страховым пенсиям. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Алексей Журавлёв. По его словам, при недостаточной проработке механизм может обернуться для граждан дополнительными сложностями вместо ожидаемого упрощения процедур.

На первый взгляд идея как будто бы выглядит рационально: гражданин сможет урегулировать вопрос без суда, а чиновники получат инструмент для досудебного решения споров. Однако при внимательном рассмотрении законопроект вызывает сомнения в его практической применимости. Алексей Журавлёв депутат Госдумы

Журавлёв напомнил, что сегодня у россиян уже есть возможность обжаловать решения Социального фонда России, обращаясь в вышестоящие инстанции или напрямую в суд. Создание нового обязательного звена, по его мнению, грозит растянуть процесс и увеличить бюрократическую нагрузку — особенно для людей старшего возраста, для которых своевременность решения пенсионных вопросов критически важна.

Он также отметил, что в проекте не прописаны сроки работы комиссии, её состав и порядок рассмотрения обращений — все детали предполагается определить позже постановлением правительства. Это, подчеркнул депутат, создаёт риск, что комиссия станет формальной ступенью, препятствующей быстрому обращению в суд.

Кроме того, возникновение новой структуры может пересекаться с функциями действующих подразделений Соцфонда, что приведёт к дублированию запросов и повторному сбору документов. Журавлёв подчеркнул, что судебная практика показывает: значительную часть пенсионных споров граждане выигрывают, что говорит о необходимости улучшать качество решений внутри фонда, а не усложнять процесс обжалования.

Он отдельно обратил внимание на конституционное право граждан на судебную защиту: любые промежуточные процедуры допустимы только при условии, что не ограничивают возможность оперативного обращения в суд.

Депутат подчеркнул, что благие намерения снизить нагрузку на суды могут привести к обратному результату, если механизм не будет детально проработан.

Главное — не создавать новых преград для пенсионеров, которые и так сталкиваются с непростыми процедурами подтверждения своих прав Алексей Журавлёв депутат Госдумы

Напомним, что в ближайшее время в правительстве будет рассмотрен законопроект, который предлагает создать межведомственную комиссию по реализации пенсионных прав граждан. Согласно законопроекту, все споры по страховым пенсиям, включая отказ в назначении, вопросы по перерасчетам, удержанию и взысканию переплат, будут рассматриваться в суде только после того, как их изучит эта комиссия. Новый порядок планируется ввести с 2027 года.