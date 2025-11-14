Стало известно, чем Евросоюз и Греция планируют заменить российский газ

Европейская комиссия одобрила соглашение между Грецией и американской корпорацией ExxonMobil о газоразведке на шельфе Ионического моря. Как сообщает издание Euractiv, в Брюсселе считают, что сотрудничество с Соединёнными Штатами поможет Европе полностью отказаться от российского газа.

Планируется, что пробное бурение будет завершено к началу 2027 года, а в случае подтверждения коммерческой целесообразности месторождения, промышленная добыча начнётся в 2030 году. Период эксплуатации составит не менее десяти лет. При этом экологи выражают обеспокоенность тем, что реализация соглашения может негативно сказаться на доверии к климатической политике Евросоюза.

В материале издания отмечается, что Брюссель не только не выражает возражений, но и «тихо аплодирует». Анонимный источник в Еврокомиссии пояснил, что ключевым приоритетом ЕС продолжает оставаться полный отказ от импорта российского природного газа. Достижение этой цели планируется обеспечить не только через диверсификацию каналов поставок, но и посредством укрепления партнёрства с надёжными энергетическими контрагентами. Среди них особое место занимают США.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила закупки российского природного газа через европейских посредников, используя самый дорогостоящий маршрут поставок. Европейские трейдеры перенаправляют часть газа, закупленного у «Газпрома», на украинский рынок, несмотря на политические заявления официальных лиц. Такое решение связано со значительным сокращением собственной добычи газа на Украине.