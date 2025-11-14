Набиуллина считает, что ЦБ опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году. Это признание она сделала на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — констатировала Набиуллина, вспоминая период быстрого роста инфляции. Она пояснила, что в условиях структурных изменений в экономике было сложно сразу оценить ситуацию и спрогнозировать развитие событий.

Помимо этого, возникли проблемы в коммуникации с рынком. Когда ЦБ в прошлом году поднял ставку до 16%, рынок, по словам Набиуллиной, услышал лишь намёки на будущее смягчение, но проигнорировал ключевое условие — необходимость сначала снизить инфляцию. Это привело к тому, что бизнес, ожидая скорого падения ставок, стал активно брать кредиты по плавающим процентам, что усугубило ситуацию.

В конце 2023 — начале 2024 гг. Банк России удерживал ключевую ставку на высоком уровне в ответ на усиление инфляционного давления и рост потребительского спроса. Несмотря на это, рыночные ожидания склонялись к скорому смягчению денежно-кредитной политики, что спровоцировало всплеск популярности кредитов с плавающей процентной ставкой. В качестве реакции регулятор не только ужесточил ДКП, но и приступил к ее последующему поэтапному смягчению, параллельно активизировав коммуникацию с участниками рынка для минимизации рисков неверной трактовки своих намерений.