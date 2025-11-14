Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:40

Набиуллина считает, что ЦБ опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк опоздал с повышением ключевой ставки в 2023 году. Это признание она сделала на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — констатировала Набиуллина, вспоминая период быстрого роста инфляции. Она пояснила, что в условиях структурных изменений в экономике было сложно сразу оценить ситуацию и спрогнозировать развитие событий.

Помимо этого, возникли проблемы в коммуникации с рынком. Когда ЦБ в прошлом году поднял ставку до 16%, рынок, по словам Набиуллиной, услышал лишь намёки на будущее смягчение, но проигнорировал ключевое условие — необходимость сначала снизить инфляцию. Это привело к тому, что бизнес, ожидая скорого падения ставок, стал активно брать кредиты по плавающим процентам, что усугубило ситуацию.

В конце 2023 — начале 2024 гг. Банк России удерживал ключевую ставку на высоком уровне в ответ на усиление инфляционного давления и рост потребительского спроса. Несмотря на это, рыночные ожидания склонялись к скорому смягчению денежно-кредитной политики, что спровоцировало всплеск популярности кредитов с плавающей процентной ставкой. В качестве реакции регулятор не только ужесточил ДКП, но и приступил к ее последующему поэтапному смягчению, параллельно активизировав коммуникацию с участниками рынка для минимизации рисков неверной трактовки своих намерений.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Ключевая ставка
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar