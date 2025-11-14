Набиуллина признала ошибку ЦБ в сигналах рынку по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке. Об этом она заявила на Конгрессе финансистов Казахстана. По её словам, поданный рынку сигнал был воспринят инообразно, что привело к скачку кредитной активности.

Набиуллина напомнила, что речь идёт о периоде, когда ключевая ставка была повышена до 16% — уровень, который многие участники рынка посчитали предельно высоким. В разъяснениях регулятора тогда прозвучало, что денежно-кредитная политика остаётся жёсткой, инфляция должна замедляться, и после этого возможен переход к снижению ставки. Однако, отметила Набиуллина, рынок услышал лишь вторую часть — о скором смягчении, — не учтя условия.

Ожидания быстрого снижения ставок привели к росту кредитов на плавающих условиях: компании активно занимали деньги в расчёте на скорое удешевление заимствований. В итоге кредитная активность росла двузначными темпами.

По словам председателя ЦБ, корректная коммуникация сегодня играет не меньшую роль, чем сами решения по ставке. Она подчеркнула, что регулятор регулярно пересматривает свои подходы к публичным сигналам, чтобы избежать неверных интерпретаций.

Регулятор начал цикл снижения ставки летом 2024 года — с пиковых 21% до текущих 16,5%. ЦБ ожидает продолжительного периода жесткой политики и увязывает дальнейшие решения с темпами замедления инфляции и динамикой ожиданий.

В конце 2023 — начале 2024 года ключевая ставка ЦБ находилась на повышенных уровнях из-за ускорения инфляции и роста потребительского спроса. На фоне сигналов регулятора о будущей политике бизнес и банки ожидали более быстрого смягчения условий, что привело к всплеску кредитования на плавающих ставках. После этого Банк России несколько раз ужесточал ДКП, а затем начал постепенное снижение ставки, одновременно усилив разъяснения по своей политике, чтобы избежать ошибочных интерпретаций рынка.