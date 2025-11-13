Хуснуллин рассказал, при какой ключевой ставке в России будет массовая ипотека

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что массовой ипотека в России станет только при ключевой ставке 5-6%. Такое заявление прозвучало в кулуарах бизнес-форума «Россия-Оман».

Хуснуллин отметил, что даже снижение ключевой ставки до 16,5% уже дало положительный эффект и рынок начал оживать. «Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнёт оживать», — сказал он.

Особое внимание вице-премьер уделил появлению «рыночной ипотеки». По его словам, без неё развиваться рынку очень тяжело. В последний год её доля составляла всего около 18%, что он считает крайне низким показателем.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке из-за повышения ставки. По данным СМИ, она может вырасти с 6% до 12%. Это сильнее всего ударит по самым массовым семьям — с одним ребёнком, которые составляют 55% от общего числа. Для них ежемесячный платёж возрастёт на 38%, а общая переплата по кредиту увеличится в 2,5 раза.