Финансист спрогнозировал, какими будут ставки по потребительским кредитам в 2026 году

В 2026 году ожидается небольшое уменьшение процентных ставок по потребительским кредитам в России. По прогнозу Кирилла Селезнёва, эксперта по фондовому рынку, ставки по краткосрочным займам (до года) могут опуститься до 27% годовых.

«Ставки по потребзаймам сильно различаются в зависимости от срока. Ставки по потребкредитам до одного года значительно выше ключевой ставки — около 28,5%. И они слабо реагируют на динамику ключевой ставки», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт дополнил, что в течение всего 2025 года ставки оставались на этой отметке, и существует высокая вероятность сохранения этой тенденции в будущем году. Возможно также их снижение до 27%. Селезнёв связывает это с повышенными рисками, увеличением числа неплатежей и скромными ожиданиями относительно роста доходов граждан.

Что касается среднесрочных потребительских кредитов (сроком более года), то их ставки обычно находятся вблизи ключевой ставки с небольшой надбавкой (около 0,5%). Селезнёв предполагает, что в следующем году средняя стоимость таких займов может снизиться до 14–15% годовых.

А ранее Life.ru писал, что россиянам следует дождаться следующего года, чтобы взять кредит выгодно. По словам специалиста, ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдёт к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году.