Россиян призвали дождаться следующего года, чтобы взять кредит выгодно

Наиболее подходящий период для оформления ипотечных и потребительских кредитов с более привлекательными ставками, чем сейчас, наступит не раньше второго или третьего квартала 2026 года. Об этом он сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«В текущих условиях высоких ставок (ключевая ставка 16,5% означает высокие ставки и по кредитам), сейчас брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования (льготные программы) невыгодно. Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдёт к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Трепольский пояснил, что это обусловлено более мягкими ожиданиями Центрального Банка в отношении 2026 года, который предполагает, что среднее значение ключевой ставки удержится в пределах 13–15%. Финансист полагает, что к концу 2025 года возможно небольшое снижение кредитных ставок (на 0,5–1,0%), которое будет следовать за динамикой ключевой ставки.

В качестве общей рекомендации эксперт советует, по возможности, отложить оформление кредитов, если в этом нет крайней необходимости. Исключением, по его словам, являются лишь льготные ипотечные программы, поддерживаемые государством.

