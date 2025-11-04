В ЛДПР предложили отменить штрафы по кредитам для россиян в декрете

Депутаты от ЛДПР выступили с законодательной инициативой ввести мораторий на пени и штрафы по кредитам для граждан, находящихся в декретном отпуске. Текст законопроекта направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщает 360.ru.

Авторы инициативы поясняют, что в период ухода за ребёнком доход семьи резко падает, а обязательства по кредитам сохраняются. Лидер партии Леонид Слуцкий резко раскритиковал сложившуюся практику, при которой банки, начисляя неустойки, усугубляют и без того тяжёлое финансовое положение молодых родителей.

«Как можно на женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком, вешать новые долги, заставляя её нервничать и фактически выбирать, на что тратить её небольшой доход — на малыша, на восстановление своего здоровья или на то, чтобы банки и дальше жирели на своих грабительских процентах? Финансовые организации не обеднеют, если подождут», — заявил председатель ЛДПР.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о кредитной амнистии для заёмщиков, оказавшихся в особо сложном финансовом положении. Россияне в общей сложности должны банкам более 37 триллионов рублей. При этом для 13 миллионов человек долги стали невыносимой ношей: на их выплату уходит 80% всех получаемых денег. Чтобы помочь этим людям, было внесено предложение о введении кредитной амнистии сроком на двадцать лет.