Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм» отметила, что несмотря на активный поиск вкладчиками выгодных активов после снижения ключевой ставки ЦБ, стремление к быстрой прибыли чревато финансовыми потерями.

Банк при досрочном расторжении вклада проводит пересчёт процентов по ставке «до востребования» (0,01–0,1% годовых). Поэтому, даже если вклад открывался под 18–20% несколько месяцев назад, клиент теряет все накопленные проценты.

При этом новые предложения не всегда выгодны. Заманчивые ставки часто действуют лишь на часть суммы, ограничены по времени или требуют выполнения условий — например, поддержания определённого оборота на карте.

«Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов», — отмечает эксперт.

Специалист рекомендует внимательно изучать договор и продумывать стратегию инвестиций, учитывая сроки и инструменты, а не поддаваться эмоциям.

Банк России объявил о новых правилах выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых кредитов под залог недвижимости. С I квартала 2026 года банки будут обязаны соблюдать строгие количественные лимиты по этим сегментам, чтобы снизить риски просрочек у заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. В III квартале 2025 года доля выданных кредитов заёмщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80% в сегменте ИЖС составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости – 19%.