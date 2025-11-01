Центробанк ужесточит лимиты по ипотеке на ИЖС с 2026 года

Банк России объявил о новых правилах выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых кредитов под залог недвижимости. С I квартала 2026 года банки будут обязаны соблюдать строгие количественные лимиты по этим сегментам, чтобы снизить риски просрочек у заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

В сообщении регулятора отмечается, что в III квартале 2025 года доля выданных кредитов заёмщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80% в сегменте ИЖС составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости – 19%.

«Высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала ухудшению качества ипотеки на ИЖС», – подчеркнули в ЦБ.

Также регулятор сообщил, что доля просроченной задолженности более 90 дней в ипотеке на ИЖС достигла 4,6%, что значительно выше показателя проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом – 1,7%. В дальнейшем лимиты будут ужесточены до уровня классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. При этом лимиты на кредиты для покупки строящегося и готового жилья в многоквартирных домах остаются без изменений.

Ранее Life.ru писал, что рост спроса россиян на рыночную ипотеку без господдержки стал тревожным сигналом. Даже при низких ставках семьям с детьми часто не по карману первоначальный взнос, а стоимость жилья продолжает расти. В Госдуме отметили, что льготные программы перестают покрывать реальные потребности населения.